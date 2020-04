Nieuw steunpakket bedrijven kent strenge eisen, VVD sputtert tegen

Het kabinet werkt aan een nieuw pakket steunmaatregelen voor bedrijven die door de coronacrisis in moeilijkheden belanden, maar daar worden wel nieuwe, strikte eisen aan gesteld. Dat meldt de NOS. Zo moet het onder meer verboden worden dat bedrijven bonussen of dividend uitkeren zolang ze steun ontvangen. De afgelopen dagen maakten onder meer PvdA-leider Asscher en GroenLinks-leider Klaver zich boos over bedrijven als KLM en Booking die volgens hen ten onrechte in de rij stonden voor steun.

De kritiek van Asscher en Klaver wordt breed gedeeld in de Tweede Kamer. Ook SP en coalitiepartner D66 willen extra eisen aan de noodsteun. Met de nieuwe maatregel moet worden voorkomen dat geld bedoeld voor het behoud van banen, uiteindelijk bij de aandeelhouders en de top van het bedrijfsleven terechtkomt. De VVD is tegen strengere maatregelen en gelooft dat een “moreel appel” voldoende is om ervoor te zorgen dat bedrijven het steunfonds daadwerkelijk inzetten zoals bedoeld is.

Het huidige steunpakket geldt tot eind mei, daarvoor is door het kabinet tot nu toe 19 miljard euro uitgegeven. In de tweede week van mei wordt besloten hoe een nieuw steunpakket eruit zal komen te zien.