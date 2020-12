Notitie ministerie: Openen horeca juist goed voor daling coronacijfers

Update 17:30

Het RIVM ontkent het instituut berekeningen heeft verricht waaruit blijkt dat heropening van de horeca zal leiden tot terugdringen van het virus: “In verschillende media wordt gesteld dat wij berekeningen hebben gemaakt voor een notitie over horeca van het ministerie van EZK. Dat klopt niet. Wij hebben geen data waaruit blijkt dat het reproductiegetal zal dalen bij het openstellen van de horeca.”

In verschillende media wordt gesteld dat wij berekeningen hebben gemaakt voor een notitie over horeca van het ministerie van EZK. Dat klopt niet. Wij hebben geen data waaruit blijkt dat het reproductiegetal zal dalen bij het openstellen van de horeca. pic.twitter.com/VpcIsiW9Ks — RIVM (@rivm) December 8, 2020

Overigens beweert RTL Nieuws niet dat de berekeningen zijn verricht door het RIVM. De nieuwsrubriek spreekt van “een analyse van de coronacijfers van het RIVM die is gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)”.

Eerder:

Het openen van de restaurants zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een daling van de coronabesmettingen in plaats van dat die zullen stijgen. Dat staat in een notitie van het ministerie van Economische Zaken (EZK) die is ingezien door RTL Nieuws. Half oktober besloot het kabinet opnieuw de horeca te sluiten om de coronabesmettingen tegen te gaan. Het aantal besmettingen loopt echter hoog op, terwijl veel horecaondernemers in financiële moeilijkheden geraken.

De notitie is een analyse van de coronacijfers van het RIVM en wordt dinsdag door minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) ingebracht tijdens de kabinetsvergadering over de corona-aanpak. Daarin staat dat kort na het sluiten van de horeca in oktober het reproductiegetal weliswaar iets daalde, maar vervolgens weer opliep tot het niveau van voor de sluiting.

Volgens de analyse is dan ook niet de horeca de belangrijke besmettingsbron, maar juist het thuisbezoek. Voor de horecasluiting was al gebleken dat er nauwelijks besmettingen plaatsvonden in restaurants. Zo werden er in de week voor de sluiting 130 besmettingen herleid naar de horeca, tegenover 1046 besmettingen na familiebezoek.

RTL meldt op basis van Haagse bronnen dat er bewindslieden zijn die hopen op een heropening van de horeca in de kerstvakantie. Dinsdag kwam voormalig horeca-ondernemer Fons Burger in een column op Joop al tot dezelfde conclusie als de notitie van EZK. Na de berichtgeving van RTL Nieuws sprak onder meer GroenLinks-leider Jesse Klaver zich uit over de notitie. Op Twitter schreef hij te willen dat de notitie onmiddellijk met de Tweede Kamer gedeeld wordt.