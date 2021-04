Oktoberfest verhuist mogelijk naar Dubai en gaat zes maanden duren

Het vaccineren in Duitsland gaat in zo’n hoog tempo dat het land inmiddels een Europees record heeft gevestigd van bijna een miljoen prikken per dag. Maar onduidelijk is in hoeverre daardoor het normale leven weer hervat kan worden. Zo is nog niet zeker of het beroemde, dan wel beruchte, Oktoberfest dit jaar wel door kan gaan. Duitse media melden dat er mogelijk een alternatief komt. In Dubai. Het Oktoberfest dat daar van start moet gaan zal ook geen twee weken maar maar liefst zes maanden duren, tot eind maart 2022.

In Dubai vindt momenteel de World Expo plaats en het is de bedoeling dat op 7 oktober een heus Oktoberfest van start gaat. Er komen 32 biertenten, een reuzenrad en zelfs een kopie van het standbeeld dat op het festivalterrein in München prijkt. Er treden Duitse bands en artiesten op en er wordt bezoek verwacht van grootheden als Arnold Schwarzenegger en Pamela Anderson. Daarnaast zouden er innovaties te zien zijn als de langste bierbar ter wereld en een meiboom van 60 meter hoog. Het festival, dat nog niet officieel bevestigd is, wordt mede georganiseerd door Charles Blume, de organisator van de Berlijnse Kerstmarkt. Volgens hem hebben de autoriteiten van Dubai al groen licht gegeven voor de plannen.

Een dingetje is dat het Oktoberfest nogal draait om de consumptie van bier en alcoholgebruik in de Verenigde Arabische Emiraten onder de verboden gedragingen valt. Een 0,0-festival zal echter weinig bezoekers trekken. Om dat op te lossen wordt het schenken van alcohol toegestaan op het festivalterrein en een shuttle service opgezet die de gasten afzet bij hun hotels. Het is niet de bedoeling dat ze door de stad gaan struinen. Op die manier moet zowel de Duitse als Arabische cultuur gerespecteerd worden.

Het festival kopieert veel aspecten van het origineel, zo worden niet alleen de bars maar ook het personeel overgebracht vanuit Duitsland maar deze versie van het Oktoberfest moet wel internationaler en groter worden. Of er ook Corona geschonken wordt is niet duidelijk.

cc-foto: Ralph Striewski