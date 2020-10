OM gaat Tata Steel vervolgen voor kankerverwekkende stofneerslag

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Tata Steel vervolgen wegens het overtreden van de milieuvergunning. Dat schrijft de Volkskrant. Volgens het OM heeft het Hoogovensbedrijf in IJmuiden onvoldoende gedaan om de uitstoot van vervuilende stoffen te voorkomen.

Omwonenden hebben al jaren last van zogeheten grafietregens. Dat is het stof dat vrijkomt bij de productie van staal en neerslaat. Dat stof bevat schadelijke hoeveelheden lood, mangaan en vanadium. Volgens de vergunning mag het stof niet meer dan 2 meter bij de bron vandaan landen. Afgelopen zomer bleek uit RIVM-onderzoek dat in Wijk aan Zee, enkele kilometers verderop, de concentratie kankerverwekkende stoffen in het dorp vier keer zo hoog was geworden als een jaar eerder. Ook de hoeveelheid lood op de meetplekken – behalve in Wijk aan Zee ook in IJmuiden, Velsen en Beverwijk – was fors toegenomen.

Volgens het OM heeft Tata Steel “verzuimd de bron vochtig en schoon te houden ter voorkoming van de stofverspreiding”. Een dagvaarding zou daarom “passend” zijn, “omdat openbare verantwoording belangrijk is gezien de bezorgdheid van mensen in de omgeving van het bedrijf”. Tata Steel zelf laat aan de krant weten vooralsnog geen formele dagvaarding te hebben ontvangen.

Tata Steel kwam vorige maand nog in het nieuws omdat het bedrijf al jaren geen vennootschapsbelasting betaalt. Van de 1,7 miljard euro winst de afgelopen acht jaar, werd geen cent afgedragen. Via een fiscale truc werd de 390 miljoen euro die normaal gesproken naar de staat gaat overgeheveld naar het moederbedrijf in India. Volgens het bedrijf zelf geen belastingontduiking, maar een ‘gangbare fiscale praktijk’.

cc-foto: sicco2007