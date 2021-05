OM onderzoekt doodsbedreiging Rutte door oud-voetballer Bryan Roy

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onderzoek ingesteld naar oud-profvoetballer Bryan Roy, naar aanleiding van een tweet waarin hij premier Mark Rutte bedreigt met een ‘headshot’. Dat meldt AT5. Bryan Roy ontpopt zich de laatste jaren als een fanatieke complotdenker die eerder ook al dreigementen uitte aan het adres van onder meer journalisten.

De bedreiging die nu wordt onderzocht dateert van 3 april. Als reactie op een bericht van iemand anders, waarin stond: ‘We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte’, schreef Roy: Headshot krijgtie straks.’ Begin vorige maand zou Roy al zijn gehoord door de politie. Het OM bevestigt dat er aangifte is gedaan, hoewel niet expliciet wordt vermeld dat het om Bryan Roy gaat.

Het bizarre gedrag van Roy is al lange tijd aan de gang. Via Twitter steekt hij zijn rotsvaste geloof in complotsekte QAnon en een terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis niet onder stoelen of banken. Ook deelt hij met regelmaat berichten over satanische elites die babybloed drinken en andere vergezochte complottheorieën. Vorig jaar bedreigde hij ook al journalist Chris Klomp, die meermaals aangifte deed tegen de oud-voetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal. Dat leverde weinig meer op dan een uitspraak van minister Grapperhaus van Justitie die zei dat persvrijheid ‘een van de belangrijkste pijlers van onze democratische rechtsorde’ zijn.