In een nieuwe aflevering van Filemon en de complotten, ontmoet Wesselink de uitgesproken kunstenaar Kamiel. Hij schetst met een kleurrijk werk hoe de wereld volgens hem in elkaar steekt. Hij gelooft dat we bestuurd worden door een elitaire macht die het niet goed voorheeft met de medemens. Frans sluit zich hierbij aan, maar gaat nog een flink aantal stappen verder. Volgens hem is deze elite namelijk in de greep van het luciferisme, satanische energie, en hebben ze letterlijk hun ziel aan de duivel verkocht. Ook zegt Frans dat deze selecte groep van steenrijke mensen niet alleen de wereld domineren, maar zich ook bezighouden met lugubere rituelen, zoals het drinken van babybloed in een zoektocht naar de eeuwige jeugd. En Filemon gaat op pad met Tilasmi, een notoire complotdenker, bekend van de “NOS = fakenews”-stickers die door het hele land te zien zijn. Tilasmi kijkt naar eigen zeggen al 17 jaar niet meer naar de mainstreammedia, maar vindt er alsnog het zijne van, onder meer omdat hij de uitzendingen wel terugkijkt op YouTube.