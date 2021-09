OM: taakstraf Arnoud van Doorn vanwege aanzetten tot jodenhaat

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur tegen het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn. De ex-PVV’er die nu namens de conservatieve moslimpartij Partij van de Eenheid in de raad zit, heeft zich volgens het OM in 2018 en 2019 schuldig gemaakt aan het aanzetten tot jodenhaat, meldt Omroep West. Van Doorn plaatste onder meer een tweet met de tekst: “may Allah guide or destroy the enemies of Islam”.

De tot de islam bekeerde Van Doorn verklaarde bij de rechter dat hij verkeerd begrepen is. Hij klaagt dat het CIDI, dat aangifte deed, en het OM zijn tweet uit zijn verband rukken. “Het was geen oproep tot volkerenmoord, maar een smeekbede aan onze Schepper om de zionisten te straffen op de Dag des Oordeels.” De rechter wees Van Doorn erop dat “op de Dag des Oordeels” niet in zijn tweet stond.

Van Doorn was in zijn PVV-tijd de producent van de anti-islamfilm Fitna. De Taliban voerden vanwege Fitna een aanval uit op Nederlandse soldaten die in Afghanistan waren gelegerd.