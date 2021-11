OMT’ers zijn gedraal kabinet zat: ‘Over tien dagen code zwart’

Terwijl kabinet tevergeefs probeert de besmettingsaantallen met dreigementen naar beneden te praten, staat het water de zorgmedewerkers tot aan de lippen. IC-baas en OMT-lid Diederik Gommers verwacht dat er binnen tien dagen sprake zal zijn van code zwart, zo verklaarde hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Hugo de Jonge, die op dat moment in de Eerste Kamer was, ziet zo’n rampscenario nog niet direct voor zich. “We zitten nog niet in de buurt van code zwart”, zei hij desgevraagd in de senaat. “Ik kan niet voorspellen of we daar over tien dagen wel zitten. Het lijkt mij dat ook de heer Gommers dat niet kan voorspellen.”

Hugo de Jonge heeft zojuist in de @EersteKamer al gereageerd op de uitspraken van Gommers. Ik kan geen code zwart voorspellen voor over 10 dagen en dat kan Gommers ook niet, zegt de Jonge. https://t.co/1GCVuUkZ8i pic.twitter.com/3W3rKS6jAX — Frans van Heest (@fcvheest) November 23, 2021

Gommers vreest dat de IC-capaciteit niet zoveel kan worden uitgebreid als De Jonge denkt. Veel medewerkers zitten thuis omdat hun kinderen corona hebben gekregen. Ook heeft veel IC-personeel er het afgelopen jaar de brui aan gegeven.

Volgens OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten probeert het demissionaire kabinet voortdurend de kool en de geit te sparen. Bij Nieuwsuur noemde hij het dinsdagavond “ongelooflijk belangrijk” dat het kabinet harde keuzes durft te maken.

Volgens Bonten wordt nu tegelijkertijd geprobeerd om code zwart te voorkomen, om geen harde maatregelen te nemen én om weg te blijven bij vaccinatiedrang, -dwang of -plicht. Die drie zaken gaan niet samen, zegt hij. “Als maatregelen onbespreekbaar zijn, dan moet de vaccinatiegraad snel heel erg omhoog. En tot die tijd moeten de ziekenhuizen zien te overleven. Als we het niet over de vaccinatiegraad kunnen hebben, dan rest slechts één ding: maatregelen aanscherpen om de ziekenhuizen overeind te houden. Daarmee bouwen mensen geen verdere immuniteit op. Dat betekent dat we de maatregelen waarschijnlijk moeten aanhouden tot het voorjaar ons uit die crisis gaat halen.”