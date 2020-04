Onderzoek: coronavirus legt afstand van wel vier meter af

Het coronavirus heeft maling aan de aanbevolen anderhalve meter afstand en legt met gemak ruim het dubbele daarvan af. Zo blijkt uit een studie uitgevoerd in een veldhospitaal in het Chinese Wuhan. Wie echt het zekere voor het onzekere wil nemen, doet er goed aan meer dan vier meter afstand tot andere mensen te bewaren.

Het onderzoek werd vrijdag gepubliceerd door het Center for Disease Control and Prevention (CDC), zeg maar het Amerikaanse RIVM. Dat het virus via de lucht een afstand van vier meter kan afleggen, wil overigens niet per se zeggen dat iemand op die afstand ook besmet kan raken. Het onderzoek heeft alleen vastgesteld dat in de deeltjes die zo ver reikten het virus aanwezig was, niet hoeveel daarvan levensvatbaar was.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 19 februari en 2 maart op een reanimatieafdeling met daarop 15 patiënten en een afdeling met nog eens 24 minder zieke corona-patiënten. Daar zijn stalen genomen van onder meer de vloer, computermuizen, vuilnisbakken, bedden en het beschermmateriaal van de verpleging. De conclusie:

“Het SARS-CoV-2-virus was wijdverspreid in de lucht op de oppervlakken van objecten in de reanimatiedienst en in de algemene afdeling, wat wijst op een mogelijk verhoogd risico op besmetting voor zorgpersoneel en andere mensen die van dichtbij met de patiënten in contact komen.”

Omdat het virus ook werd aangetroffen op de vloer en op de schoenzolen van de medische staf, wordt zorgverleners geadviseerd hun schoenzolen te infecteren voor ze een corona-afdeling verlaten.

Dat die aanbevolen anderhalve meter wellicht niet voldoende is, bleek ook al uit camerabeelden uit Japan.

