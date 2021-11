Oostenrijkse regering: vanaf februari vaccinatieplicht

Vanaf februari volgend jaar geldt er in Oostenrijk een vaccinatieplicht. Vanaf maandag geldt er in het land een volledige lockdown die tien dagen moet gaan duren. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De epidemie liep weer volledig uit de hand in Oostenrijk, waar er duizend besmettingen per 100.000 inwoners werden vastgesteld. De lijken liggen deze week in de gangen van de ziekenhuizen, en ook de mortuaria zijn vol.

Eerder deze week introduceerde Oostenrijk een lockdown voor ongevaccineerden. Zij mogen hun huis alleen uit voor zaken als boodschappen en doktersbezoek. De maatregel zorgde voor lange rijen bij de vaccinatielocaties.

De vaccinatiegraad in Oostenrijk is laag: zo’n 65 procent. “Het is niet gelukt om genoeg mensen te overtuigen zich in te laten enten”, stelt Schallenberg vast.

Ook elders in Europa wordt gesproken over een vaccinatieplicht. In België pleit PS, de tweede partij van het land, voor verplichte inentingen. “De verplichte vaccinatie vanaf 18 jaar is dé enige coherente oplossing”, menen de Waalse socialisten.