Oproep Den Haag: blijf weg uit de binnenstad

Den Haag roept mensen zondagmiddag op om niet naar de binnenstad te komen. “Het is te druk”, schrijft de gemeente op Twitter. “Stel je bezoek uit, of ga ergens anders heen.” Op zaterdag was het ook al druk in de Hofstad. Daarom vroeg de Haagse burgemeester Jan van Zanen burgers zaterdagavond al om het centrum de komende dagen te mijden.

Den Haag is niet de enige stad waar zorgen bestaan over kooplustigen die naar het centrum trekken. Zo roept Amsterdam mensen zondag op om doordeweeks en in de ochtend boodschappen te doen. Rotterdam adviseert mensen om zoveel mogelijk online te kopen. “Toch de stad in? Ga alleen, hou het kort, check de druktemeter en shop in de daluren.”

In het Catshuis is het kabinet ondertussen bijeen op te praten over nieuwe coronamaatregelen. De regering zou onder meer overwegen om bioscopen en niet-essentiële winkels te sluiten. Ook zogeheten doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen, zouden misschien weer dicht moeten. Voor zover bekend wordt er niet gesproken over maatregelen op Schiphol, waar het vrijdag extreem druk was in de vertrekhallen.