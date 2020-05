Opstand in CDA tegen weigeren hulp aan weeskinderen

Meer dan veertig lokale en provinciale afdelingen van het CDA roepen de partijtop om 500 weeskinderen die vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland over te brengen. Griekenland riep vorig jaar de hulp van andere EU-landen in en vroeg hen 2500 kinderen op te nemen. De kwetsbare kinderen verkeren niet alleen in gevaar vanwege de leefomstandigheden, ze dreigen ook iedere toekomst te verliezen. Het kabinet weigert tot nu toe de kinderen te redden, in tegenstelling tot de regeringen van andere Europese landen. In plaats daarvan wil het kabinet geld geven aan de humanitaire organisaties die, veelal met behulp van vrijwilligers, ter plekke proberen te voorkomen dat de kinderen verder in de problemen raken.

Het hardvochtige kabinetsstandpunt, dat in bepaald wordt door VVD en CDA, is omstreden. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie willen de kinderen wel helpen. Tientallen gemeenten hebben zich al bereid verklaard kinderen op te nemen. Nu willen ook CDA-afdelingen dat de partij zich barmhartig gaat opstellen, meldt Trouw.

De aanleiding voor deze oproep aan het landelijk CDA is simpel, volgens de Bergense CDA-wethouder Klaas Valkering, die namens de ondertekenaars het woord voert. “Omdat het weeskinderen zijn, daarom. Wij vinden dat het niet in ons gedachtengoed past om hen in die overvolle kampen te laten zitten, waar allerlei misstanden zijn en de situatie van dag tot dag verslechtert. Europese solidariteit is niet alleen dat Nederlandse coronapatiënten op Duitse ic’s terechtkunnen.”

De oproep is mede een reactie op de verdere verrechtsing van de partij die, tot verdriet van veel leden, in Noord-Brabant een omstreden coalitie is aangegaan met Forum voor Democratie. Maandag sprak CDA-Kamerlid Van Dam zich uit tegen dat politiek verbond met de partij van Thierry Baudet. Hij vindt dat de partijtop zich teveel schikt naar de wensen van Baudet. De houding ten opzichte van de weeskinderen is daar een voorbeeld van. Ze worden onderdeel gemaakt van een politiek spel met de VVD. Van Dam: “Ik denk niet dat je nu moet kwartetten met 500 weeskinderen.”

#Leestip 📰 Vandaag roepen >40 CDA-afdelingen de partijtop op het standpunt aan te passen en de 5️⃣0️⃣0️⃣ weeskinderen die vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen 👦👧 Waarom? Omdat het 500 weeskinderen zijn. Daarom.https://t.co/GCc3038ahM#500kinderen pic.twitter.com/okevyf7jKa — Klaas Valkering (@KValkering) May 26, 2020

Omdat het weeskinderen zijn, daarom.Omdat het niet in ons gedachtengoed past om hen in die overvolle kampen te laten zitten,waar allerlei misstanden zijn en de situatie van dag tot dag verslechtert……

Zal er HOOP zijn?@CDAoss#500kinderen#weeswelkom https://t.co/bCXm6u85Nb — Dimitra Binos♡ (@binosdimitra) May 26, 2020

cc-foto: Fotomovimiento