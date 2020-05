Overijssels Statenlid weg bij Forum om ‘radicaliserende koers’ top

De ‘radicaliserende koers’ van de partijtop van Forum voor Democratie is voor het Overijssels Statenlid Chilion Snoek reden om zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Dat meldt De Stentor.

De lakse houding van het Forum-bestuur ten opzichte van jonge partijleden die zich racistisch en fascistisch uitlieten in appgroepen, was de druppel die de emmer deed overlopen. Het partijbestuur nam pas maatregelen nadat HP De Tijd over de appgroepen had bericht. Eerder hadden bezorgde leden al aan de bel getrokken, maar dat was voor de leiding van Forum geen reden om op te treden.

Snoek stapt over naar GO, de partij van FvD-medeoprichter Henk Otten die de partij eerder al verliet. Volgens het Statenlid verloochent Forum zijn verkiezingsprogramma en is er sprake van een “steeds verder radicaliserende koers onder leiding van de huidige partijtop”.