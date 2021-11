Oversterfte in coronabrandhaard Limburg rijst de pan uit

In Limburg overleden afgelopen week 60 procent meer mensen dan verwacht. Ook in alle andere provincies is er sprake van forse oversterfte. In Drenthe is de piek zelfs hoger dan tijdens de eerste golf. Dat schrijft modelleur infectieziekten Marino van Zelst op Twitter.

Conclusie: De sterfte is de afgelopen weken hoger dan verwacht en ligt nu, zoals verwacht, boven de sterfte in 2020 in dezelfde periode. De oversterfte komt compleet door de twee oudste leeftijdsgroepen. Een deel wordt waarschijnlijk ook verklaard door uitgestelde zorg. — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) November 26, 2021

Er overleden vorige week ruim 3.800 mensen, bijna 30 procent meer dan je op dit moment van het jaar zou verwachten. De extra sterfte vindt vooral plaats bij ouderen. Waarschijnlijk wordt een flink deel van de extra overlijdens verklaard door de corona-epidemie.

Omdat er geen meldingsplicht bestaat voor coronasterfte, komt een deel van de coronadoden niet terug in de cijfers die het RIVM dagelijks rapporteert. Daarnaast kan ook uitgestelde (en slechtere) zorg als gevolg van de drukte in de zorg een verklaring zijn voor het oplopend aantal sterfgevallen.

Volgens cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC is Limburg op dit moment een van de grootste coronabrandhaarden van Europa. De afgelopen twee weken werden er meer dan 22.000 Limburgers positief getest.