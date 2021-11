Wekelijks nu honderden coronadoden die RIVM niet rapporteert

Er overlijden nu waarschijnlijk veel meer mensen aan covid-19 dan je zou denken op basis van de cijfers die het RIVM dagelijks naar buiten brengt. Dat valt op te maken uit de oversterftecijfers van het CBS, schrijft de Volkskrant.

Momenteel sterven waarschijnlijk vijf keer zoveel mensen aan covid-19 als het RIVM dagelijks rapporteert. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over het aantal overledenen in Nederland. In de tweede week van november zijn ruim 3.750 Nederlanders gestorven, bijna 850 meer dan verwacht voor de tijd van het jaar.

Er is een groot verschil tussen de door het RIVM gemelde coronadoden (155) in de tweede week van november en de vastgestelde oversterfte (850). Het verschil is onder meer te verklaren doordat er geen meldingsplicht bestaat voor coronasterfte.

Ruben van Gaalen van het CBS concludeert op Twitter dat het echte aantal coronadoden hoger is dan wat het RIVM rapporteert. Volgens hem is er wel meer onderzoek nodig naar mogelijke andere verklaringen voor het verschil tussen de door het CBS gerapporteerde oversterfte en de cijfers van het RIVM. Zo kan bijvoorbeeld ook de uitgestelde zorg een rol spelen.

Verder mogelijk inhaalslag vd lage sterfte begin 2021, afgezien van C19-sterfte, en mogelijk gevolg vh uitstellen van zorg. Effecten zijn lastig te schatten, verdelen juist veelal in tijd. Maar sterfte piekt nu wel flink. Latere analyses, incl data over doodsoorzaken, zijn nodig. — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) November 19, 2021

De onderrapportage van het aantal coronadoden geldt al sinds het begin van de epidemie. Zo becijfert coronadataverzamelaar Marino van Zelst dat er in Nederland inmiddels meer dan 33.000 coronadoden moeten zijn gevallen. Volgens het coronadashboard zijn er nu officieel 18.863 Nederlanders aan covid-19 overleden.

Ook wereldwijd liggen de sterftecijfers veel hoger dan de officiële cijfers.