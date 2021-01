Parlement Canada: Proud Boys zijn terroristische organisatie

De racistische Proud Boys zijn een terroristische organisatie. Een motie met die strekking is maandag unaniem aangenomen door het Canadese Lagerhuis. De regering van Justin Trudeau moet nu beslissen of de Proud Boys inderdaad op de lijst met terreurorganisaties komen.

De Canadese minister Bill Blair verklaarde onlangs al dat de autoriteiten inlichtingen verzamelen over de extreemrechtse organisatie, meldt CTV News. Andere groepen die in Canada worden aangemerkt als terroristische organisaties zijn Al-Qaeda, de Taliban, Boko Haram, Islamitische Staat en Hezbollah.

De Proud Boys zijn in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, die ook medeoprichter was van het populaire jongerenmedianetwerk Vice. De rechts-radicale McInnes, die in 2018 zijn accounts op Twitter, Facebook en Instagram kwijtraakte vanwege oproepen tot geweld, heeft zich inmiddels weer gedistantieerd van de neofascistische organisatie.

Inmiddels zwaait Enrique Tarrio de scepter bij de Proud Boys. Hij werd eerder deze maand vlak voor de bestorming van het Capitool opgepakt in Washington DC, omdat hij patroonhouders bij zich had en betrokken was geweest bij het stelen en in brand steken van een Black Lives Matter-vlag van een zwarte kerk.

De Proud Boys staan behalve om hun racistische, misogyne en antisemitische denkbeelden bekend om het gebruik van geweld. Tijdens een verkiezingsdebat afgelopen najaar riep president Trump de Proud Boys op om ‘paraat’ te blijven. Op 6 januari waren leden van de Proud Boys betrokken bij de aanval op het Capitool. Verscheidene leden werden gearresteerd.