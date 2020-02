Peter R. de Vries: ‘We zijn reddeloos verloren als Baudet ooit premier wordt’

De mannen van De Wereld Draait Door, deze keer Matthijs van Nieuwkerk, tafelheer Marc-Marie Huijbregts, Arjen Lubach van de gelijknamige show en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, bespreken hun favoriete tv-momenten van de maand februari. Arjen kiest voor een tv-fragment over televisie, waarin Whoopi Goldberg van de door vrouwen gedomineerde talkshow The View, wordt uitgenodigd om mee te spelen in Star Trek.

Dan is het de beurt aan Peter R. de Vries, een van de weinige BN’ers die er bij de publieke omroep niet voor terugdeinst te waarschuwen voor de gevaren van het oprukkende extreemrechtse populisme.

Peter vertelt hoe Baudet zijn aanhang probeerde te misleiden door te verkondigen dat vriendinnen van hem lastig zouden zijn gevallen door ‘Marokkanen’. Joop wist al snel te berichten dat het verhaal van Baudet niets met de werkelijkheid te maken had. “Het bleek een puur verzinsel. Ze waren niet lastig gevallen, het waren controleurs, het waren ook geen Marokkanen, dus hij zat overal naast maar excuses ho maar. Hij was dagenlang niet bereikbaar en toen hij eindelijk werd aangesproken was zijn rechtzetting maar minimaal.” De misdaadverslaggever toont een fragment waaruit blijkt dat Baudet te weinig karakter heeft om zijn fouten ruiterlijk te erkennen.

De Vries stoort zich aan het hautaine toontje van de politicus die in zijn tweet nog beweerde dat Nederlanders niet in staat zijn tot correcte analyses of waarnemingen. “Dat toontje heeft ook zoiets van jongens jullie zijn armzalige sukkels. Hou je vast aan de grote roerganger dan wordt het misschien nog wat maar anders niet. Hij zegt ‘red dit land’ maar we zijn pas echt reddeloos verloren als deze man premier wordt, wat zijn ambitie is.”