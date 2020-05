Politie arresteert zwarte reporter tijdens live-verslag racismeprotest

Een onwerkelijk tafereel: een verslaggever van CNN die verslag doet van de onlusten in Minneapolis na de politiemoord op de zwarte man George Floyd, wordt live in de uitzending gearresteerd door de politie. Omar Jimenez, ook een zwarte man, wordt voor een draaiende camera in de boeien geslagen. Jimenez maakt duidelijk kenbaar dat hij een journalist is en zijn werk doet, maar het mag niet baten. Even later wordt ook de cameraman gearresteerd, samen met de producer. Het hele gebeuren was op tv te volgen via de camera die nog altijd draaiend op straat lag. CNN eist van de autoriteiten dat hun journalisten direct worden vrijgelaten.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves – a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately. — CNN Communications (@CNNPR) May 29, 2020

Het is al enkele dagen onrustig in de stad. Na de moord op George Floyd door een politieagent, braken er protesten uit tegen racisme en aanhoudend politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Het aanvankelijk vreedzame protest werd door de oproerpolitie beantwoord met traangas, waarna er rellen uitbraken. Grote winkelketens werden geplunderd en ook werden gebouwen in brand gestoken. Hoewel de demonstranten ervan worden beschuldigd de branden te hebben aangestoken, zijn op sociale media beelden opgedoken van een persoon die zichtbaar niets met de demonstraties van doen heeft en vernielingen aanricht. In de video is te horen hoe omstanders roepen dat het om een agent in burger gaat:

A bunch of undercover cops were the main ones starting the arsons!!!!!! Spread the word!!! pic.twitter.com/eCBEAt9EOC — KELESE (@k3lese) May 28, 2020

Op Twitter heeft ook Donald Trump zich uitgesproken over de onlusten. Hij dreigde de nationale garde te sturen om met scherp te schieten op plunderaars. Die tweet werd door Twitter verborgen met de melding dat het de huisregels overschreed wegens ‘aanzetten tot geweld‘.

De politie van Minnesota houdt vooralsnog vol aan het verhaal dat George Floyd zich verzette bij zijn arrestatie. Uit beelden in bezit van CNN blijkt dat er van verzet geen enkele sprake is. Na de hardhandige arrestatie van Floyd plaatste een van de agenten zijn knie in de nek van Floyd die op dat moment al roerloos op de grond lag. Floyd roept meerdere malen dat hij niet kan ademen, maar daar heeft zowel de agent die hem in bedwang houdt als diens collega’s geen boodschap aan. Wanneer de agenten hem later overeind tillen om hem in een politieauto te zetten, valt Floyd meerdere malen neer. Kort daarop overlijdt hij. De vier agenten zijn ontslagen, maar vooralsnog zijn ze niet aangeklaagd. Wel is de FBI een onderzoek gestart. CNN-presentator Don Lemon zei kort na het gebeuren in zijn programma dat de VS met twee dodelijke virussen kampt: Covid-19 en racisme.

Update 13:50 uur:

CNN meldt dat de journalisten zijn vrijgelaten:

The CNN crew arrested while covering protests in Minneapolis has now been released from custody https://t.co/onJDdKDkjh — CNN (@CNN) May 29, 2020