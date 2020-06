Politie boos op Baudet wegens verspreiden nepnieuws over agenten

Forum voor Democratie en extreme groeperingen maken zich schuldig aan nepnieuws door te suggereren dat politieagenten in burger de ernstige rellen bij de demeonstratie van Virus Waanzin in gang hebben gezet. De partijen doen dat met een video waarop te zien is hoe agenten in burger zich tussen de menigte begeven. Gesuggereerd wordt dat de agenten in burger een raddraaier trachten te arresteren. Een woedende menigte belaagt de agenten en ontzet de arrestant. De politieagenten worden in veiligheid gebracht door oprukkende ME.

Het waren inderdaad de hooligans die het geweld begonnen. Hier zie je welke hooligans het zijn. #malieveld pic.twitter.com/2Nb0khZqlh — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) June 22, 2020

Het AD schrijft:

Het gebruik van ‘stillen’, zoals de agenten in kwestie heten, is al jaren een bekende tactiek van de aanhoudingseenheid van de politie. Het zijn politieagenten en rechercheurs in burger die met hun houthakkershirts, petjes en hippe sneakers bijna niet te onderscheiden zijn van de doorsnee hooligan. Zodra de situatie uit de hand dreigt te lopen, voegen de stillen zich in de menigte en proberen ze de allergrootste herrieschoppers uit het veld te halen. Hiermee hoopt de politie belangrijke pionnen uit te schakelen en de rust terug te brengen. Een video van deze tactiek, gefilmd tijdens de rellen in Den Haag, wordt nu massaal en voorzien van suggestieve teksten verspreid om de goede bedoelingen van de politie in twijfel te trekken.

Thierry Baudet twitterde onder meer naar zijn honderdduizenden volgers: “Wat is dit?! Relschoppers komen arrestatiebusje uit?” met de belofte dit “tot op de bodem” uit te zoeken.

Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, is er woest over:

“Kritiek op de politie mag. Graag zelfs, maar houd het wel bij de feiten. Onderzoek eerst voordat je paniek zaait en de samenleving ontwricht met opruiende teksten. Dat neem ik politici erg kwalijk, dat ze over de rug van politiepersoneel proberen te scoren. Alles voor het politieke gewin, maar de politie heeft het nakijken. Met onrust en polarisatie in de samenleving tot gevolg. We willen graag met ze in gesprek, maar als ze op deze manier blijven framen is het voor ons een keer klaar.”

Het is al de zoveelste keer in korte tijd dat Baudet miskleunt. Eerder bagatelliseerde hij het leed en de schade die Groningers ondervinden als gevolg van de aardbevingen in het gaswingebied. De politicus verspreidt overigens wel vaker nepnieuws en gemanipuleerde video’s.

Simmers constateert dat de partijen de video’s selectief knippen en extra dramatisch maken met achtergrondmuziek om de gemoederen te verhitten. Wangedrag van demonstranten wordt weggelaten. De Haagse politie noemt de opmerkingen van Baudet en consorten “pertinent onjuist”. Bij de ongeregeldheden die volgden op de verboden demonstratie werden vierhonderd mensen gearresteerd.