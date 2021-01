Politie doet inval bij kerk waar geen mondkapjes worden gedragen

De politie van Noordrijn-Westfalen heeft zaterdagavond een inval gedaan in een kerk. Het is in Duitsland toegestaan om met maximaal twintig mensen een dienst te houden, maar in de kerk in Herford waren ongeveer 150 aanwezigen. De gelovigen hielden geen afstand, droegen geen mondkapjes en zongen.

De aanwezigen in de kerk in Herford krijgen een boete, meldt Deutsche Welle. Voor degenen die de dienst hebben georganiseerd, zal het bedrag hoger uitvallen. Kort voor Kerst deelde de Duitse politie ook al boetes uit bij een kerk in Essen, waar bijna zestig gelovigen waren samengekomen. In Nederland vinden er diensten plaats met een veelvoud daarvan. Zo waren er in Urk en Staphorst met Kerst kerkdiensten met honderden aanwezigen.

Bijeenkomsten binnen waar wordt gezongen, hebben het afgelopen jaar voor enkele grote corona-uitbraken gezorgd, onder meer bij koren. Om die reden raden overheden wereldwijd af om in een groep te zingen.

cc-foto: sspiehs3