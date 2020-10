Politie grijpt in bij demonstratie van corona-ontkenners en NOS-haters

De politie van Den Bosch heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van corona-ontkenners, NOS-haters en mensen die in de extreemrechtse complottheorie QAnon geloven. Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen Omroep Brabant dat de demonstranten zich niet hielden aan de afspraken die ze met de burgemeester hadden gemaakt. De politie heeft twee mensen aangehouden.

Omroep Brabant meldt dat er 200 tot 300 mensen meededen aan het protest. Zij lapten de anderhalvemetermaatregel aan hun laars, liepen demonstratief hand en hand en droegen teksten mee als ‘Staatsmedia is virus’, ‘Den Haag in opstand’ en de QAnon-leuze WWG1WGA.

Volgens journalist Hans de Vreij liep ook een van de mannen die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt in augustus belaagden, mee bij het protest. De belagers van Omtzigt vielen het Kamerlid lastig met complottheorieën over satanische elites die kinderen zouden misbruiken.

'Q' was ook vertegenwoordigd in Den Bosch. Veel demonstranten tegen de coronamaatregelen zijn ook aanhanger van de QAnon-sekte en geloven in het bestaan van een kinderbloed drinkende wereldelite (de 'cabal'). Tot aan het Nederlandse koningshuis toe, hoor!🤪 WWG1WGA pic.twitter.com/yRdYirvaMT

