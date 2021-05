Prikstraten te leeg, ministerie niet blij met prullenbakvaccins van huisartsen

Deze week worden er 250.000 extra vaccinatie-uitnodigingen verstuurd. Dat komt doordat er te weinig afspraken zijn ingepland, de vaccinatiestraten te leeg zijn en er dus te veel coronavaccins ongebruikt op de plank blijven liggen. Of erger, in de prullenbak belanden. In totaal valt de uitnodiging deze week bij een miljoen mensen op de mat.

De GGD laat weten dat van de mensen die zijn uitgenodigd voor een vaccinatie, maar één op de drie daadwerkelijk contact heeft opgenomen om een afspraak in te plannen. Waarom dat is, is niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat het misschien komt doordat de uitnodigingen in de vakantieperiode zijn verstuurd. Maar om nu te voorkomen dat de prikstraten leeg blijven, worden mensen met een medische indicatie die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn, nu vervroegd uitgenodigd. Dit zijn mensen die normaal via de huisarts een uitnodiging voor een griepprik krijgen en nu in sommige gevallen vanwege gezondheidsrisico’s al een jaar hun huis niet of nauwelijks uitkomen. Deze mensen krijgen het Pfizer of Moderna vaccin.

Begin deze week ging de website prullenbakvaccin.nl al online. Een initiatief van artsen die niet konden aanzien dat vaccins werden weggegooid, simpelweg omdat er niet genoeg mensen kwamen opdagen die volgens de routekaart van het kabinet aan de beurt waren. Daarnaast gaat het om AstraZeneca dat eigenlijk alleen aan mensen boven de 60 wordt toegediend. Huisartsen kunnen overgebleven vaccin nu ook toedienen aan mensen jonger dan 60, op voorwaarden dat iemand daar na goede voorlichting bewust voor kiest. Vooralsnog hebben nog maar enkele huisartsen zich bij het prullenbakvaccin-initiatief aangesloten, maar de verwachting is dat hun aantal snel zal groeien.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is niet blij met de website. Volgens een woordvoerder lijkt de site wellicht sympathiek, maar is het ‘geen verstandig idee’. Dat is omdat volgens VWS de vaccins eigendom van het RIVM zijn en het daarom niet aan de artsen zelf is om te bepalen wat er mee gebeurt. Restvoorraden moeten via zogenoemde vaccinatiemakelaars van het RIVM worden herverdeeld. Een van de initiatiefnemers van prullenbakvaccin, Marco Blanker, zegt dat daar helemaal geen sprake van is:

We maken restjes op, die zijn er altijd en die kunnen niet naar de groep die door het minsterie genoemd worden. Wat wij doen conflicteert niet, maar steunt juist het beleid van het ministerie. In die zin dat we willen voorkomen dat er ook maar één spuit wordt weggegooid. Dus wij gaan ermee door.

