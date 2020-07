Racistische scholieren teisteren kleuter

Een 5-jarig meisje in Alblasserdam is geterroriseerd door oudere leerlingen van een basisschool vanwege haar huidskleur, meldt het AD. Het kind werd overgoten met water om haar met de mededeling ‘Hier word je misschien witter van’.

Vorige week kwam het meisje met natte kleding thuis. Vriendinnen vertelden haar ouders wat er was gebeurd. “We willen geen zwarte kinderen hier op school. Hier word je misschien witter van zwarte biatch”, hadden de pestende kinderen uit groep 7 en 8 gezegd.

De school heeft ‘indringende gesprekken’ gevoerd met de bewuste leerlingen, die overigen ontkennen dat de racistische daad heeft plaatsgevonden. Volgens de ouders is hun dochtertje erg van streek en vraagt zich af waarom ze gepest wordt omdat ze bruin is. De ouders zijn ontevreden met de reactie van de school.

Ze vinden dat de school tekort schiet. ,,Het wordt afgedaan als een ruzie tussen kinderen, maar dat is het niet. Kijk alleen maar naar het verschil in leeftijd. Van andere ouders op het schoolplein hebben we gehoord dat dezelfde groep vaker kinderen heeft gepest om hun kleur en afkomst. Dit moet opgelost worden.’’ De vader van het meisje ging kort na het incident naar school om verhaal te halen. ,,Ik wilde met de kinderen in gesprek, maar dat mocht niet.’’