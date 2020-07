Radicale boeren intimideren systematisch andersdenkenden

Radicale boeren uitten zulke ernstige intimidaties en bedreigingen dat de slachtoffers er niet over durven of mogen praten. Dat blijkt uit een uitgebreide achtergrondreportage in NRC waaruit duidelijk wordt hoe vrees voor de extremistische elementen het beleid verlamd heeft.

NRC sprak een Kamerlid over incidenten aan huis, waarvan meermaals aangifte werd gedaan. Bij het nalezen van de citaten vraagt het Kamerlid NRC de passage te schrappen. „Op advies van de veiligheidsdiensten. Zij achten het onverstandig als ik hier openlijk over praat.”

De militanten richten zich niet alleen tegen politici en journalisten maar ook tegen boeren die ervan verdacht worden van de harde politieke lijn van FDF af te wijken. Er blijkt maar heel weinig nodig om de toorn van de radicalen los te maken. Deelname aan een wandeling van natuurbeschermers is al voldoende om tot ‘verrader’ bestempeld te worden, met alle gevolgen van dien. De krant beschrijft hoe Farmers Defence Force-leider Mark van den Oever tijdens een vergadering van het Landbouw Collectief, een samenwerking van agrarische belangenorganisaties, tekeer gaat omdat hij een van de aanwezigen ervan verdenkt deel te hebben genomen aan een natuurwandeling met voorstanders van een andere manier van landbouw.

„Wie van de aanwezigen heeft hier met die terroristen meegedaan?” – zo herinnert Diana Saaman zich zijn vraag. Geschrokken steekt ze haar vinger op. Haar Netwerk Grondig is voorstander van een aanpak waarbij de natuur meer betrokken wordt bij het boerenbedrijf. Van den Oever begint een kanonnade aan verwijten. „Ik werd zowat gelyncht”, zeg Saaman. „Hoe haalde ik het in mijn hoofd om aan zoiets mee te doen?” Een paar maanden later biedt Van den Oever er zijn excuses voor aan.

FDF heeft aan de vrijheid van meningsuiting een boertje dood. Een agrariër uit in een vakblad kritiek op de sektarische taferelen binnen FDF. Hij vergelijkt het met de Rote Armee Fraktion, de Duitse militante groep uit de jaren ’60 die steeds radicaler werd en binnen enkele jaren uitgroeide tot de gevreesde terreurorganisatie.

Van den Oever beklaagt zich op Facebook over die vergelijking en schrijft: „Strijders kunnen jullie ons helpen? Dit gaat zo niet goed.” Wat ‘helpen’ betekent, zegt hij niet en tot slot schrijft hij: „Wij oefenen alleen ons democratisch grondrecht uit binnen de kaders van de wet.” De Twentse boer zegt daarop telefonisch bedreigd te zijn, zij het volgens de politie niet expliciet genoeg voor een aangifte.

De boer wil niet meer met zijn naam in de krant.

Het artikel beschrijft hoe effectief de angstcultuur is die FDF veroorzaakt. Minister van Landbouw Carola Schouten raakt politiek verlamd, terwijl de stikstofcrisis de zo noodzakelijke woningbouw stillegt durft ze de belangrijkste bron van ellende, de agrarische sector, niet aan te pakken. De radicale boeren ontkennen glashard dat ze problemen veroorzaken en saboteren iedere poging tot maatregelen. Het kabinet komt daarom niet verder dan het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen. In Noord-Brabant weten militante agrariërs voor elkaar te krijgen dat het provinciebestuur uiteenvalt en CDA en VVD daarop in zee gaan met Forum voor Democratie, de partij waaraan de radicale boeren nauw gelieerd zijn.

Inmiddels sluiten zich ook andere fabulerende groepen aan bij de boeren, zoals de Gele Hesjes en Viruswaanzin. Met het versoepelen van de coronamaatregelen worden de protesten hervat. Ze richten zich nu ook tegen media.

cc-foto: Dan Lipinski