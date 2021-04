Rechter: Geen vervolging Akwasi om Zwarte Piet-uitspraak

Muzikant en activist Akwasi hoeft niet te worden vervolgd voor zijn Zwarte Piet-uitspraak tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Dat heeft het gerechtshof donderdag bepaald, zo meldt AT5. Het Openbaar Ministerie had de zaak in september al geseponeerd, maar daar diende een deel van de mensen die aangifte deden een klacht over in.

“Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik ‘m hoogstpersoonlijk op zijn bek,” zei Akwasi op 1 juni vorig jaar op De Dam. Zo’n 44 mensen deden vervolgens aangifte omdat het Akwasi de racistische karikatuur zou hebben bedreigd. Het OM noemde de uitspraak weliswaar opruiend, maar vond vervolging niet noodzakelijk. Zo’n tien klagers spanden daarop een zogenoemde Artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Ze vingen bot.

De klagers vonden onder meer dat Akwasi wel vervolgd moest worden, omdat Geert Wilders ook werd vervolgd nadat hij zijn toehoorders opzweepte “minder minder” Marokkanen te scanderen. “Dat gaan we regelen”, concludeerde Wilders die daar uiteindelijk voor werd veroordeeld. Niet hetzelfde, oordeelde de rechtbank, die vond dat er in de zaak-Akwasi geen schending was van het gelijkheidsbeginsel, zoals bij Wilders het geval was.

De seponering van de zaak-Akwasi in september was onder voorwaarden, waar hij zich aan heeft gehouden. Zoals het afstand nemen van de uitspraak en het niet plegen van strafbare feiten. “Op deze wijze heeft de officier van justitie gekozen voor een de-escalerende en preventieve wijze van afdoening en tevens de strafwaardigheid van het handelen van Akwasi onderstreept”, aldus het gerechtshof.