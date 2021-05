Rechter haalt streep door megastal omstreden varkensboer

De rechtbank Limburg heeft een streep gehaald door een eerder verleende omgevingsvergunning voor staluitbreiding van de omstreden varkensboer Adriaan Straathof. Volgens Varkens in Nood, een van de organisaties die ageerden tegen de staluitbreiding in Koningsbosch, is de kans uiterst klein dat Straathof nu alsnog een vergunning krijgt. Vanwege de stikstofcrisis gelden er inmiddels strengere eisen.

Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood, is opgetogen over het vonnis: “Voor het welzijn van dieren en de natuur is het overduidelijk dat we een krimp van de veestapel én minder dieren per bedrijf nodig hebben. De maatschappij en de politiek zien dat ook in. De varkenshouderij kan beter investeren in diervriendelijker en duurzamer dan in groter.”

Adriaan Straathof is een van de grootste varkensboeren van Europa. Volgens een profiel dat NRC Handelsblad in 2017 van hem maakte, ‘produceert’ Straathof jaarlijks 2 miljoen biggen en heeft hij een jaaromzet van tientallen miljoen euro’s.

De varkensboer is ook zeer omstreden. Volgens critici lapt hij alle regels aan zijn laars. In juli 2017 brandde zijn varkensflat De Knorhof in Gelderland af. Daarbij kwamen meer dan 20.000 varkens om het leven. Animal Rights maakte eerder een undercovervideo in De Knorhof. Op de beelden is onder meer te zien hoe een biggetje naar adem hapt terwijl ze bovenop dode soortgenoten ligt.

In 2015 verbood de Duitse rechter Straathof om ooit nog in Duitsland een boerderij te beginnen, nadat duidelijk was geworden hoe het er in zijn varkensstallen aan toe ging. De Duitse justitie had na een inval in 2014 vastgesteld dat zijn biggen werden mishandeld. Stern zond beelden uit waarop was te zien hoe een biggetje werd doodgeslagen. Die Zeit noemde Straathof “de belichaming van het kwaad”.

