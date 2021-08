Regering laat Afghaanse medewerkers militaire missies stikken

Bij de militaire missies in Afghanistan riep het Nederlandse leger de hulp in van Afghaanse beveiligers en logistieke medewerkers. Nu die Afghaanse medewerkers mogelijk Nederlandse hulp willen, houdt de regering de grens dicht. Het demissionaire kabinet meent dat het toelaten van Afghaanse medewerkers tot een “niet-beheersbare toename” van asielaanvragen kan leiden, schrijft de Volkskrant. Alleen voor tolken staat de deur open.

Voor andere Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt, zoals beveiligers of logistieke medewerkers, is ‘het kabinet terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet-tolken’, laat het ministerie van Defensie weten. ‘Het beeld is dat bij het verruimen van de criteria om naar Nederland overgebracht te worden, er een niet-beheersbare toename volgt in het aantal aanvragen.’