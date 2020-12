Relschoppers Veen bekogelen brandweer met vuurwerk

In het Brabantse Veen, dat in de achttiende eeuw al bekend stond om zijn opstandige bevolking, hebben relschoppers in de nacht van vrijdag op zaterdag vuurwerk afgestoken. Nadat zwaar vuurwerk onder een brandweerwagen terechtkwam, moesten de hulpverleners zich terugtrekken. Volgens een ooggetuige werd het vuurwerk met opzet onder hun wagen gegooid.

De brandweerlieden moesten uitrukken omdat vandalen een auto in brand hadden gestoken. Het AD meldt dat dat een ‘traditie’ is in de plaats waar de SGP bij de verkiezingen monsterscores haalt.

In de aanloop naar de jaarwisseling is het traditie in Veen om sloopauto’s in brand te steken. De gemeente Altena worstelt al jaren met deze ‘traditie’: hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger.

Volgens Omroep Brabant is het al dagen onrustig in Veen, waar op donderdag ook al vier auto’s in vlammen opgingen. De bewoners van Veen negeren bovendien de coronaregels, zo blijkt uit beelden van vannacht waarop een hossende menigte te zien is.

De voorzitter van de politievakbond ACP in West-Brabant Maarten Brink heeft op Twitter geen goed woord over voor de relschoppers die alle coronaregels aan hun laars lappen en hulpverleners het werk onmogelijk maken.

Dit tuig heeft geen enkel ontzag voor regels en gezag. Zij doen waar ze zelf zin in hebben en vertonen ieder jaar weer crimineel gedrag, waardoor politie en brandweer zwaar in moeten zetten. Compleet idioot en verwerpelijk. #Veen #vuurwerk #lockdownhttps://t.co/2A5v6DFTNJ pic.twitter.com/OG5GoKEkJI — Maarten Brink (@maartenbrink) December 26, 2020

Ook in een andere christelijke gemeente, Urk, zijn de afgelopen weken veel problemen geweest. Rellende jongeren steken er zwaar vuurwerk af en bedreigen GGD-medewerkers die coronatesten uitvoeren.

Uit onderzoek dat het Reformatorisch Dagblad zeven jaar geleden deed, blijkt dat er rond de jaarwisseling veel meer schade wordt aangericht in orthodox-christelijke gemeenten dan in de rest van het land.