Risico op covid-besmetting in horeca verhoogd door onbegrijpelijke wetswijziging

Het demissionaire kabinet-Rutte heeft om onbegrijpelijke redenen de ventilatienorm in de horeca per 1 juli verlaagd, ver onder de internationale WHO-standaard. Terwijl inmiddels wereldwijd wel bekend is dat een goede ventilatie cruciaal is bij het voorkomen van coronabesmettingen, lijkt die memo aan dovemansoren gericht bij de verantwoordelijken voor de crisisbestrijding in Nederland. Dat blijkt uit berichtgeving van NRC.

Wetenschappers die zich bezighouden met de manier waarop het virus zich verspreidt zijn het er in grote mate over eens dat dit vooral ook gebeurt via minuscule druppeltjes door de lucht, de zogeheten aerosolen. In België heeft dat inzicht er al toe geleid dat horecaondernemers verplicht een CO2-meter installeren om de luchtkwaliteit te kunnen monitoren. In de VS biedt de VS een scala aan instructies voor ondernemers om de ventilatie in hun zaak te optimaliseren.

Hoe anders is dat in Nederland. Met de ingang van de gewijzigde Drank- en horecawet die op 1 juli van dit jaar inging, is de ventilatienorm zo’n vijf keer lager geworden dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft. En dat in een periode waarin Nederland veranderde in een bloedrode vlek op een verder bijna groene Europese besmettingskaart, mede omdat het demissionaire kabinet besloot de coronaregels in de horeca aan de kant te schuiven. De kans is groot dat de slechte ventilatie in uitgaansgelegenheden daarbij een grote rol heeft gespeeld.

Dat met de wijziging van de wet de ventilatienorm is verschoven, in de verkeerde richting, heeft ermee te maken dat het kabinet vindt dat de ventilatie-eis niet langer zozeer thuishoort in de Horecawet, maar in het Bouwbesluit dat de inrichtingseisen voor gebouwen bepaalt. De ventilatie-eisen daarin zijn dus niet langer toegespitst op horecabezoekers. Het gevolg: de lucht hoeft niet langer elke tien minuten volledig te worden ververst, maar nog maar eens per uur.

Die verlaging van de ventilatie-eis is overigens wel aan bod gekomen in de Tweede Kamer. Afgelopen november om precies te zijn. Voorafgaand aan dat debat noemde branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland die voorgenomen verlaging ‘een onbegrijpelijk voornemen’. Verantwoordelijk staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (ChristenUnie), sinds woensdag ook belast met een deel van het takenpakket van zieke minister Tamara van Ark, hield voet bij stuk. Volgens hem waren de ventilatienormen gedateerd, die stamden immers nog uit de tijd dat er binnen mocht worden gerookt.

Daar kwam nog bij dat het RIVM had vastgesteld dat de nieuwe ventilatienormen ruimschoots voldoende waren om coronabesmettingen te voorkomen, zo zei Blokhuis. De Kamer nam er genoegen mee. Het RIVM zegt tegen NRC echter helemaal niet geraadpleegd te zijn door het ministerie van Volksgezondheid. Inmiddels gooit het ministerie het daarom maar over een andere boeg. De krant schrijft:

Het ministerie zegt dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont „welke hoeveelheid ventilatie leidt tot aantoonbaar minder corona-infecties ten opzichte van de huidige regelgeving en geldende ventilatieadviezen”. Er was volgens het ministerie „geen aanleiding te veronderstellen dat de eisen uit het Bouwbesluit niet voldoen”. Daarom werd geen second opinion over de horeca gevraagd aan het RIVM.

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat het ministerie nu alsnog in gesprek met het RIVM om de normen opnieuw te beoordelen. Het is niet duidelijk wanneer deze verkenning is afgerond.