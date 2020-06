Rob Jetten maakt plaats voor Sigrid Kaag

Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, gaat geen strijd aan met minister Sigrid Kaag voor het leiderschap van de partij. Hij zegt in een interview met Trouw dat Kaag de beste kandidaat is om lijsttrekker te zijn bij de komende parlementsverkiezingen.

“De manier waarop zij weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die zij meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland. Ik denk dat ik het zelf ook kan, lijsttrekker worden, maar uiteindelijk is de vraag een andere: wat is belangrijk voor D66?”

Het betekent de facto dat Kaag lijsttrekker wordt want andere serieuze kandidaten hebben zich niet aangediend en zouden ook weinig kans maken tegen de populaire minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Kaag maakte haar plan om de partij te gaan leiden zaterdag bekend in een interview met Eva Jinek.

Jetten zegt zijn besluit al in maart te hebben genomen. Hij wil de tweede man op de lijst worden na Kaag en ook na de verkiezingen in de Kamer blijven, zo niet als fractievoorzitter dan als gewoon Kamerlid. De voorzitter van de nu 19-koppige fractie wil met zijn beslissing voorkomen dat er een harde tweestrijd ontstaat die de partij beschadigt. Dat overkwam de PvdA in 2016 toen Lodewijk Asscher het opnam tegen Diederik Samsom en was er mede de oorzaak van dat de partij door de kiezers werd gedecimeerd.

Kaag kan nu een geduchte tegenstander worden voor onder meer Asscher. Veel progressieve kiezers snakken naar een vrouwelijke premierskandidaat. Tegelijkertijd is haar politieke koers nog vaag. Trouw schrijft:

Rob Jetten blijft bij D66 opvallend genoeg wel een rol houden bij de discussie over de koers van de partij. Hij gaat deze zomer met leden in gesprek over het komende verkiezingsprogramma, en schreef samen met het wetenschappelijk bureau van D66 een voorzet, “Nederland beter maken”. Volgens de partij maakt Jetten daarmee de klus af die hij eerder begon, toen hij aankondigde dat hij D66 een radicaler profiel wil geven, vooral op sociaal-economische onderwerpen.

