Rotterdamse agenten racistisch in appgroepen, politie start onderzoek

De Rotterdamse politie start een onderzoek naar racistische berichten van agenten in een appgroep. Dat meldt NRC Handelsblad, dat de politie confronteerde met screenshots. Volgens plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert gaan de uitingen van de agenten “alle grenzen te buiten”.

In conversaties van negen politieagenten in de ‘Jan Smit Appgroep’, zoals ze hun forum noemen, zijn burgers met een migratieachtergrond onder meer aangeduid als „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” op wie ze willen „schieten”.

In de appgroep pleiten de agenten ook voor eigenrichting in reactie op een Dumpert-filmpje van een 15-jarige jongen die door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar wordt geslagen. “Hoop dat ze gepakt worden, hopelijk niet door de politie maar eerst door anderen die ze nog hardere klappen geven”, schrijft een van de agenten.

Het gaat vaker mis in appgroepen van agenten. Zo verloren vijf Limburgse agenten hun baan, omdat ze zich denigrerend uitlieten over Oost-Europeanen en burgers “eencelligen” noemden. In Den Haag zijn vier agenten bestraft voor racistisch taalgebruik in een appgroep.

Politiechef Martin Sitalsing zegt dat er in het hele land appgroepen zijn waarin agenten racistische uitspraken doen. “Ik wil de koppen bij elkaar steken hoe we dit kunnen bestrijden en niet alleen incidenten aanpakken”, verklaart hij tegenover NRC Handelsblad.

Het racisme in appgroepen van politieagenten is geen exclusief Nederlands fenomeen. Zo hemelden agenten in Madrid Adolf Hitler op, en deden Antwerpse agenten racistische, homofobe, seksistische en geweldsverheerlijkende uitspraken in hun appgroep.

Beeld: Google Streetview