RTL Boulevard haalt studio weg van Leidseplein na aanslag en dreiging

RTL Boulevard zal voorlopig geen live-uitzendingen meer doen vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Dat meldt het Parool. Afgelopen dinsdag werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries op straat neergeschoten kort nadat hij de studio had verlaten. Zaterdag werd de studio in allerijl ontruimd na ‘een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad’.

Hoewel niet bekend is of de nieuwe dreiging uit dezelfde hoek komt als de aanslag op De Vries, wordt voorlopig geen gebruik meer gemaakt van de locatie in het centrum van de hoofdstad. Het is niet duidelijk waar de redactie naartoe verhuist. RTL besloot na de ontruiming van de zaterdag de uitzending van die avond helemaal te schrappen.

Peter R. de Vries ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vrijdag meldden zowel AD als het Parool dat de bekendste misdaadverslaggever van het land wel een polsslag heeft en zelfstandig ademt.