Samenscholingsverbod om corona te voorkomen, behalve bij kerkdiensten

Terwijl in heel Nederland samenscholingen van meer dan twee personen momenteel niet zijn toegestaan vanwege het coronavirus, is daarop in de kabinetsmaatregelen wel een uitzondering gelaten: kerkelijke bijeenkomsten. Zo zijn er op Urk meerdere kerkgenootschappen die nog altijd bijeenkomsten organiseren voor maximaal dertig aanwezigen. Maar ook elders in het land gaan de diensten door. Virologen vrezen dat dit besluit de bestrijding van het coronavirus tegenwerkt.

De gemeente Urk zegt tegenover het AD te weten dat er kerkdiensten voor grote groepen gehouden worden, maar niet te kunnen optreden. Immers, het officiële kabinetsbeleid heeft de grens bepaald op dertig man. In Kampen waren er kerken die desondanks over die grens gingen, maar die hebben het aantal bezoekers na een gesprek met de burgemeester teruggeschroefd. Voor zover de burgemeester weet, in ieder geval.

De kerkgemeenschappen zeggen blij te zijn met de uitzonderingspositie, maar daar denkt onder meer viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen heel anders over. Hij zegt: ‘Ik begrijp dat kerkdiensten belangrijk zijn. Alleen in hechte gemeenschappen betekent dit echt een risico, en in hechte religieuze gemeenten is het nog vaker een risico, denk ik. Er is daar hecht contact. Als er ook maar één persoon geïnfecteerd raakt, zal deze besmetting zich gemakkelijker verspreiden aldaar.’

Niesters uit kritiek op het besluit van Rutte om gezelschappen tot dertig personen toe te staan. De grondwet zegt inderdaad dat het kunnen beoefenen van religie gewaarborgd moet blijven, maar: “Waarom dan dertig? Houd de norm op tien personen per kerkbijeenkomst, zoals sommige staten in Amerika doen.”

Eerder uitte ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb al kritiek op het nog altijd toestaan van religieuze bijeenkomsten. Dit naar aanleiding van een forse toename van coronabesmettingen op Goeree-Overflakkee. In één verzorgingshuis aldaar zijn inmiddels zeven mensen overleden aan het virus, dat zij mogelijk allemaal hebben opgelopen tijdens dezelfde biddag. Volgens Aboutaleb betekent de coronacrisis dat wat in de grondwet staat, niet per se heilig is wanneer dat de volksgezondheid schaadt. Tegen RTV Rijnmond zei hij woensdag:

Bij mijn inburgering heb ik geleerd dat nood breekt wet. Als er een kans bestaat dat op die manier het virus verspreid wordt en we niet uit onszelf besluiten om die diensten op nul te zetten, zouden we dat als overheid moeten doen ter bescherming van de volksgezondheid. Maar het kabinet denkt daar anders over.

