Sanders gaat Biden helpen om Trump te verslaan

Bernie Sanders heeft maandag in een livestream zijn steun uitgesproken voor Joe Biden. “We hebben je nodig in het Witte Huis”, zei de senator uit Vermont tegen Biden. Volgens Sanders is het van het grootste belang dat Trump, “de gevaarlijkste president in de recente geschiedenis”, geen tweede termijn krijgt. Afgelopen week maakte Sanders bekend dat hij uit de race om de Democratische nominatie stapt. Daarmee maakte hij definitief de weg vrij voor Biden, die het op 3 november opneemt tegen Trump.

Daags nadat Sanders de handdoek in de ring had gegooid, kondigde Biden aan dat hij naar links schuift op onderwerpen als zorg en onderwijs. Die mededeling werd alom gezien als een tegemoetkoming aan Sanders en zijn achterban. Tijdens hun gemeenschappelijke livestream vroeg Biden aan Sanders of hij suggesties heeft hoe hij de steun kan krijgen van jongere kiezers – een doelgroep waarbij Sanders grote populariteit geniet.

Sanders zei tijdens de stream dat het “geen groot geheim” is dat hij en Biden het over sommige onderwerpen oneens zijn. Tegelijkertijd maakte Sanders bekend dat medewerkers van hem en Biden al weken bezig zijn om werkgroepen op te zetten om gemeenschappelijke beleidsvoorstellen te formuleren om de progressieve en centristische vleugels van de Democratische partij te verenigen.

Sen. @BernieSanders to @JoeBiden: "Today, I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every Independent, I'm asking a lot of Republicans to come together in this campaign to support your candidacy, which I endorse." pic.twitter.com/AeMMAOsXeM

