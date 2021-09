Tweede veroordeling voor Nicolas Sarkozy: deze keer een jaar cel

Een Parijse rechtbank heeft Nicolas Sarkozy veroordeeld tot een jaar cel wegens illegale campagnefinanciering. Het is onwaarschijnlijk dat de voormalige Franse president daadwerkelijk achter de tralies verdwijnt: vermoedelijk krijgt hij huisarrest en een enkelband. De advocaat van Sarkozy heeft al aangekondigd dat hij in hoger beroep gaat. De straf is hoger dan de eis van het openbaar ministerie.

De zaak draait om de verkiezingen van 2012 die Sarkozy verloor van François Hollande. Sarkozy, die dat jaar een uiterst rechtse campagne voerde om stemmers weg te trekken bij de extreemrechtse Marine Le Pen, deed het slecht in de peilingen. Om het tij te keren zamelde hij veel meer campagnegeld in dan was toegestaan: 42 miljoen euro, terwijl het maximum 22,5 miljoen euro was.

Om het overschrijden van het uitgavenplafond te verdoezelen gebruikte Sarkozy’s partij UMP een dubbele boekhouding. Dat gebeurde met medeweten van Sarkozy. “Hij wist dat hij de uitgavenlimiet niet mocht overschrijden”, aldus de rechter.

In maart trok de gewezen Franse president ook al aan het kortste eind in een strafzaak over corruptie en machtsmisbruik. Sarkozy, die als president altijd goede sier maakte met law-and-order-maatregelen, is nu de eerste Franse president die tweemaal tot een gevangenisstraf is veroordeeld.

De juridische zorgen van Sarkozy zijn na deze twee rechtszaken nog niet voorbij. Er loopt ook nog een onderzoek naar illegale campagnegelden die hij ontving van Moammar Khaddafi. In 2007 zou de Libische dictator koffers met geld hebben later bezorgen in Parijs.