Schadelijk schoonmaakmiddel door ministerie goedgekeurd voor vliegtuigen

Vliegtuigen worden vanwege het coronavirus binnenin schoongemaakt met desinfectiemiddelen die vanwege het gevaar voor de gezondheid al jaren verboden zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toestemming gegeven om ze vanwege de pandemie toch te gebruiken. De schoonmakers die ermee werken wisten niets van de risico’s. Dat blijkt uit berichtgeving van het Parool en NH Nieuws.

Het gaat om schoonmaakdoekjes met de naam Ki-ose380. De desinfecterende stoffen die erin zitten, kunnen allergische huidreacties veroorzaken die zich weer tot blijvende overgevoeligheid kunnen ontwikkelen. Dat kan zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid, zegt toxicoloog Paul Scheepers van Radboudumc.

Dat de doekjes normaliter verboden zijn, is omdat de stoffen in afgesloten omgevingen zoals vliegtuigcabines langer blijven hangen. Volgens het ministerie is de situatie veilig, zolang de voorschriften worden nageleefd. Dat houdt in: geschikte beschermende kleding dragen, zoals speciale handschoenen, een schort en een mond-neusmasker, en voldoende ventilatie. Ook mag het desinfecteren maar door één persoon tegelijk worden uitgevoerd. En al die maatregelen kunnen nu net niet.

Het Parool tekent op:

Vanwege de haast die met vliegtuigschoonmaak is gemoeid, zijn veel schoonmakers tegelijkertijd bezig, terwijl er ook bemanning, cateringmedewerkers en technisch personeel aan boord zijn. Niet altijd hebben schoonmakers de tijd om naast hun reguliere bescherming ook voorgeschreven extra bedekking aan te doen. En bij toestellen die langer aan de grond staan, is volgens het personeel de ventilatie vaak uitgeschakeld.

Dat de normaal gesproken verboden reinigingsmaatregelen nu wel gebruikt worden, is omdat Europese toezichthouder Easa verplicht heeft gesteld dat toestellen extra gereinigd worden. Het ministerie heeft een tijdelijke ontheffing afgegeven op basis van een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dat zelf erkent helemaal geen tijd te hebben om de stoffen kundig te beoordelen.

Tegenover NH Nieuws laat Joost van Doesburg van FNV Schiphol weten verrast te zijn over de schadelijkheid van de doekjes. ‘Wij wisten van niets, net als de schoonmakers,’ zegt van Doesburg, die ook vertelt dat de schoonmakers er zelf ‘een naar gevoel’ van krijgen. Nadat vorig jaar al beveiligers op Schiphol geen beschermende kleding kregen voor bij het fouilleren, zijn het nu de schoonmakers die onvoldoende worden beschermd. Van Doesburg: ‘We hebben het gevoel dat de luchtvaartbelangen groter zijn dan de veiligheid en gezondheid van deze mensen.’

