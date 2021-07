Shell dwingt wetenschapsmuseum te zwijgen in ruil voor sponsorbijdrage klimaatexpo

Geen video? Klik hier.

Het London Science Museum heeft een zwijgcontract getekend met Shell in ruil voor sponsorgeld. De financiële bijdrage was bestemd voor een tentoonstelling over onder meer CO2-afvangen, een omstreden methode om de klimaatdoelstellingen te halen. De afspraak is boven water gehaald door de actiegroep Culture Unstained met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. In het contract dat het wetenschapsmuseum heeft getekend, staat de clausule dat het instituut “iedere mededeling of publiciteit moet vermijden dan wel zich anders moet onthouden van enig gedrag of zaak die gezien kan worden als het afbreuk doen dan wel beschadigen van de goede naam en reputatie van de sponsor.”

Een wetenschapper zegt tegenover de Britse zender Channel 4 ontsteld te zijn over de betrokkenheid van Shell. “Als ik het geweten had, had ik mijn medewerking niet verleend.” De praktijken werden in april van dit jaar voor het eerst onthuld.

De bewuste tentoonstelling is getiteld Our Future Planet en toont verschillende technieken om CO2 aan de atmosfeer te onttrekken. Daaronder vallen ook technieken waar Shell direct commercieel belang in heeft. Tegenover Channel 4 News verklaart het museum dat oliemaatschappijen nu eenmaal “een grote rol spelen” in de energietransitie.

Shell zegt in een verklaring genoeg “de onafhankelijkheid van het museum” te respecteren. Terwijl uit het contract juist het tegenovergestelde blijkt. Voor klimaatactiviste Greta Thunberg reden om te constateren dat het museum “de ironie om zeep heeft gebracht”.