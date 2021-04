Nadat politici van de extreemrechtse Spaanse partij Vox het voetbalstadion van Rayo Vallecano hadden bezocht, kwamen supporters van de club massaal in beschermende pakken opdagen om het stadion te reinigen. Op sociale media is te zien hoe de supporters luid zingend hun thuishonk ‘ontsmetten’.

Rayo Vallecano komt uit in de tweede Spaanse divisie. Bij de wedstrijd tegen hekkensluiter Albecete waren Santiago Abascal en Rocio Monasterio van Vox aanwezig op de eretribune. Dit tot grote woede van de Rayo-aanhang, die erom bekendstaat overtuigd links te zijn.

😳🧼 Aficionados del @RayoVallecano acuden al Estadio de Vallecas a “limpiar las instalaciones” tras la visita de Santiago Abascal y Rocio Monasterio, líderes de VOX, para ver el #RayoAlbacete 🎥 @josedpalacio pic.twitter.com/s9Aw0e2oti — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 27, 2021

Rayo Vallecano staat momenteel zesde in de Segunda División en strijdt nog om een promotieplek.

Bron: Sporza

