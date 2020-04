Spanje wordt eerste Europese land met basisinkomen

De Spaanse regering wil op korte termijn een basisinkomen invoeren. Het plan maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om de gevolgen van de corona-epidemie op te vangen. Als het aan de regering ligt, wordt het basisinkomen permanent, verklaarde de minister van Economische Zaken Nadia Calvino op de tv-zender La Sexta.

Bij een basisinkomen krijgt elke burger een vast maandelijks bedrag van de overheid zonder dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. Er zijn in de loop van de tijd een flink aantal lokale experimenten geweest. Iran voerde het basisinkomen in 2011 in voor het hele land. Uit onderzoek bleek dat dat er niet toe leidde dat Iraniërs minder gingen werken.

Alleen Iraanse twintigers namen iets minder vaak een baan, waarschijnlijk omdat ze dankzij hun basisinkomen langer konden blijven studeren. Iraniërs in de dienstensector gingen juist iets meer werken, vermoedelijk omdat mensen de extra inkomsten uit het basisinkomen gebruikten om bijvoorbeeld een huishoudster aan te nemen.

Op Italië na is Spanje het land dat binnen Europa het zwaarst is getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en besloot eerder al om alle ziekenhuizen en zorgaanbieders te nationaliseren.