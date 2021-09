SPD-kandidaat Scholz tegen ongevaccineerden: ‘Beschouw ons als jullie proefkonijnen’

Geen video? Klik hier.

Olaf Scholz, de leider van de sociaaldemocratische SPD, roept Duitsers op zich te laten vaccineren. Het land vreest een vierde gold corona-besmettingen in het najaar omdat nog maar zestig procent van de Duitsers volledig gevaccineerd is. Dat is veel te weinig om een herfstoffensief van het coronavirus af te slaan. Scholz koos voor opmerkelijke bewoordingen die antivaxxers in de gordijnen jagen. Om twijfels weg te nemen bij de vaccinvrezers zei hij: “We wensen dat iedereen die vanaf het begin sceptisch was ten aanzien van het vaccin zich door ons, die zich wel hebben laten inenten, laten overtuigen. Het is bij ons goed gegaan. Zie ons als jullie proefkonijnen en laat nu ook jezelf vaccineren. Het is beter voor jezelf en beter voor ons allen.”

Scholz leidt in de peilingen voor de verkiezingen die over drie weken plaatsvinden en zijn voorsprong wordt steeds groter. De SPD staat nu vijf procent voor op de conservatieve CDU. De winnaar zal hoogstwaarschijnlijk de opvolger worden van Angela Merkel.

De conservatieven raken in paniek door de opmars van Scholz. Ze openen de aanval met een beproefd recept: verzinsels. NRC schrijft:

De sociaal-democraat Olaf Scholz (SPD) ligt voorop in de peilingen, en zou naar alle waarschijnlijkheid proberen een coalitie te vormen met de Groenen en de FDP (de zogenaamde ‘stoplicht-coalitie’). Maar de christendemocraten doen alsof voor Scholz de meest voor de hand liggende optie zou zijn om een regering met Groenen en Die Linke te vormen. ‘Rot-Rot-Grün’, heet het nieuwe schrikbeeld, en zou in Duitsland, als je de christendemocraten mag geloven, een golf van belastingverhogingen, economische verarming en een bemoeizuchtige overheid teweegbrengen.