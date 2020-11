Starmer dwarsboomt terugkeer Corbyn als Labour-parlementariër

Labour-leider Keir Starmer staat niet toe dat zijn voorganger Jeremy Corbyn namens Labour plaatsneemt in het Lagerhuis. Dinsdag besloot Labour nog om Corbyns schorsing op te heffen, nadat de voormalige partijleider zijn spijt had betuigd over zijn reactie op het antisemitisme-onderzoek dat eind vorige maand uitkwam.

Volgens Starmer is dat niet genoeg. De nieuwe Labour-leider neemt het Corbyn nog altijd kwalijk dat hij het rapport over antisemitisme binnen de partij aanvankelijk afdeed als politiek gemotiveerd. “Daarmee heeft hij het vertrouwen ondermijnd in het vermogen van Labour om het antisemitisme aan te pakken”, stelt Starmer.

Linkse Labour-parlementariërs reageren woedend op Starmers beslissing om Corbyn niet toe te laten tot de fractie. Volgens hen is de eerder dit jaar aangetreden Labour-leider een gevaar voor de eenheid binnen de partij.

“Dit is een aanval op links op een moment dat Labour zich zou moeten verenigen in de strijd tegen de Conservatieven”, vindt Andrew Scattergood van Momentum, de beweging die Labour naar links probeert te trekken.