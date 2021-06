Straatintimidatie is vrouwenonderdrukking in de openbare ruimte

Geen video? Klik hier

Sofie Peeters maakte bijna tien jaar geleden de spraakmakende documentaire Femme de la Rue die internationaal een debat over straatintimidatie losmaakte. Het probleem is er sindsdien niet minder op geworden. Ja, er zijn bijvoorbeeld ‘verkrachtingspalen’ in het leven geroepen, de macabere bijnaam voor noodsystemen waarmee vrouwen alarm kunnen slaan. Ze bieden een zekere veiligheid maar benadrukken tegelijk juist dat de straat niet veilig is voor vrouwen. Negen op de tien hebben last van straatintimidatie, oftewel jongens of mannen die hen ongewenst benaderen, toeroepen. Een op de twee jonge vrouwen in België maakt omwegen om seksuele intimidatie letterlijk te ontlopen.

De studentes Jasmien Geivers en Fien Engelen maakten de mini-documentaire Onveilig op straat over het probleem. Sommige vrouwen gaan op zelfverdediging maar zo merkt een geïnterviewde op de meeste intimidatie is verbaal en hoe kun je je daar dan tegen verdedigen? Veel vrouwen passen hun gedrag aan, kijken niemand meer aan, reageren niet, ze doen kortom of ze niet bestaan. Dat maakt nog eens extra duidelijk dat straatintimidatie een ernstige vorm van vrouwenonderdrukking is.

Bij de documentaire, waarvan ook een interactieve versie beschikbaar is, hoort een instagram-account waar vrouwen hun ervaringen delen. De studentes willen dat de documentaire op scholen besproken wordt want dat lijkt de enige oplossing: het gedrag van de mannen en jongens moet veranderen.