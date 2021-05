Sywert van Lienden werd ‘schathemelrijk’ met mondkapjeshandel

Terwijl Sywert van Lienden tegenover de buitenwereld altijd volhield dat hij geheel belangeloos probeerde om mondkapjes uit China te halen, richtte hij in werkelijkheid verschillende bv’s op om te kunnen verdienen aan zijn handel. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant over Van Liendens geheime coronadeals.

Zo liepen grote orders ter waarde van 100 miljoen euro niet via zijn Stichting Hulptroepen Alliantie, maar via zijn commerciële bedrijf Relief Goods Alliance. Van Lienden beweert dat dat een eis was van het ministerie van VWS, maar topambtenaar Mark Frequin van het ministerie spreekt dat tegen.

De prijzen die Van Lienden hanteert zijn zeker niet laag, vooral omdat de overheid het gehele transport voor haar rekening neemt. De eerste order van 20 miljoen mondkapjes verkoopt het bedrijf van de ex-gemeenteambtenaar voor 2,78 euro per stuk, de tweede order voor 2,26 euro per stuk.

Volgens een ingewijde schommelde de gemiddelde inkoopprijs destijds tussen de 1,50 en 1,60 euro. “Hij is schathemelrijk geworden met die twee deals”, verklaart een betrokkene tegenover de Volkskrant. Zelf weigert Van Lienden te vertellen hoeveel hij heeft verdiend. Terwijl hij binnenloopt, blijft hij elke mail ondertekenen met de tekst ‘Voor de zorghelden’.

