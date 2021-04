Tabaksindustrie trachtte roken voor te doen als preventief middel tegen corona

Een wetenschappelijk medisch tijdschrift heeft een opmerkelijk artikel over de zogenaamd preventieve werking van roken tegen corona verwijderd nadat is gebleken dat enkele van de auteurs financiële banden hebben met de tabaksindustrie. In het artikel werd onder meer beweerd dat rokers bijna een kwart minder kans maken op het oplopen van corona-verschijnselen. In werkelijkheid is het tegenovergestelde het geval. De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO wijst er op dat er een grotere kans is op bijvoorbeeld ademhalingsproblemen bij rokers die besmet worden met het coronavirus. Net als roken tast corona de longen aan.

Het bewuste tijdschrift European Respiratory Journal publiceerde in juli vorig jaar een artikel waarin beweerd werd dat rokers aanzienlijk minder kans zouden lopen besmet te raken met het virus en er juist geen ernstiger complicaties optreden. Nu blijkt dat twee auteurs hebben verzwegen dat ze financiële banden hebben met de tabaksindustrie. Een van hen, José M. Mier, is adviseur van de tabaksindustrie. De andere, Konstantinos Poulas, werkt voor een Griekse stichting die door de tabaksindustrie wordt gefinancierd. De stichting promoot onder meer het gebruik van vapes, oftewel elektronische sigaretten, schrijft The Guardian.

Beiden hadden bij indienen van het artikel expliciet aangegeven dat er geen sprake was van mogelijke belangenverstrengeling of conflicterende werkzaamheden. De auteurs ontkennen dat het onderzoek gemanipuleerd is ten gunste van tabaksgebruik. Het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Evidence-Based Medicine daarentegen constateert dat gegevens dusdanig geïnterpreteerd zijn dat de onjuiste indruk gewekt wordt dat roken beschermt tegen corona.

De tabaksindustrie heeft een lange en beruchte geschiedenis in het tegenwerken en beïnvloeden van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsschade die roken aanricht.

cc-foto: Marco Verch