Tata Steel stoot nog veel meer schadelijke stoffen uit dan verwacht

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden, heeft een veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen dan mag worden verwacht op basis van cijfers van het bedrijf zelf. Dat blijkt uit metingen van het RIVM.

De door het RIVM gemeten hoeveelheid fijnstof komt nog wel redelijk overeen met de opgaaf van Tata zelf. Maar als het gaat om de concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen, de zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), blijkt er een flink verschil te zijn. Zo is de gemeten lood- en chroomuitstoot bijna zes keer hoger dan wat uit de cijfers van Tata zelf naar voren komt. Voor koper is dat zelfs vijftig keer hoger. In het geval van de PAK’s is het verschil tien tot wel duizend keer hoger.

De afwijkingen zijn niet per se het gevolg van onderrapportage van Tata, zo benadrukt het. RIVM. Op het terrein van de staalfabriek bevinden zich ook onderaannemers, te weten Harsco en Pelt & Hooykaas, die niet verplicht zijn hun jaarlijkse uitstoot te registreren. Wel staat in het RIVM-rapport te lezen dat ‘gegevens over de uitstoot lijken niet volledig te zijn aangeleverd’.

De uitstoot van Tata is al jaren een heikel punt. In november 2020 berekende het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL) dat bij omwonenden van de hoogovens tot wel 50 procent vaker longkanker wordt geconstateerd dan het landelijk gemiddelde. In april vorig jaar werd duidelijk dat ook gezondheidsklachten als hartklachten, diabetes, hoofdpijn en misselijkheid vaker dan gemiddeld voorkomt in de IJmond. Volgende week staat er een debat op de agenda van de Tweede Kamer over de toekomst van het staalbedrijf.