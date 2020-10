Tekort aan belangrijk coronamedicijn dreigt in Nederland

Nederlandse ziekenhuizen kunnen op dit moment geen remdesivir bestellen, meldt Het Financieele Dagblad. De virusremmer is van levensbelang voor coronapatiënten met zware klachten. Dankzij het middel dat ooit werd ontwikkeld tegen ebola, herstellen patiënten sneller.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid verklaart tegenover het FD dat Nederland in gesprek is met de Europese Commissie ‘om meer remdesivir deze kant op te krijgen’. De Commissie koopt het middel centraal in en verdeelt het over de verschillende lidstaten. Deze zomer kocht de VS bijna de gehele wereldvoorraad remdesivir op. Daardoor ontstonden elders tekorten.

Het dreigende tekort aan remdesivir in Nederland had nauwelijks op een slechter moment kunnen komen. De afgelopen maanden is het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus razendsnel toegenomen. Maandag meldde het RIVM 4.581 infecties: het hoogste aantal tot nu toe. Er werden 82 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waarmee het totaal op 892 kwam.

Remdesivir wordt toegediend aan mensen die op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen liggen. Zij hoeven daardoor in sommige gevallen niet aan de beademing en kunnen sneller naar huis. Ook Donald Trump kreeg het middel de afgelopen dagen.