Trekvogels vallen massaal uit de lucht door klimaatcrisis

In het zuidwesten van de Verenigde Staten vallen trekvogels dit jaar met duizenden tegelijk uit de lucht. Hoewel vogels vaker dood neerstorten, stellen deskundigen dat de aantallen dit jaar vele malen hoger liggen dan voorheen. “Dit zien we normaal niet”, verklaart Tristanna Bickford van het New Mexico Department of Game and Fish tegenover Gizmodo.

Daarnaast zijn er veel meldingen van vreemd gedrag bij de trekvogels. Volgens Bickford zijn de dieren lethargisch, eten ze niet en vliegen ze laag bij de grond. Ook gaan de vogels op de grond op zoek naar insecten en zijn ze opvallend mager.

Biologen doen nog onderzoek naar de doodsoorzaak bij de vogels. Onderzoekers van Cornell University vermoeden dat de vogels te lijden hebben onder de rookwolken die afkomstig zijn van de enorme klimaatbranden in het westen van de VS. Uit eerder onderzoek blijkt dat blootstelling aan rook kan leiden tot ademnood en andere gezondheidsproblemen bij vogels.

Een andere verklaring is de extreme droogte in het zuidwesten van de VS, die wordt verergerd door de klimaatcrisis. Door de droogte zijn er minder insecten en hebben de trekvogels minder te eten.

cc-foto: Capri23auto