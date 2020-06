Trump en extreemrechts trekken gezamenlijk op tegen BLM-demonstranten

De massale vreedzame demonstraties tegen institutioneel racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten worden in toenemende mate op gewelddadige wijze verstoord door tegenstanders. Op meerdere plekken in het land is met auto’s en zelfs vrachtwagens op demonstranten ingereden. Ook mengen de laatste dagen geregeld leden van een extreemrechtse anti-overheidsgroepering zich tussen de demonstranten in een poging de betogingen te laten ontsporen. De Amerikaanse president Donald Trump blijft ondertussen olie op het vuur gooien door de demonstranten te bestempelen als Antifa, een beweging die hij op de terreurlijst wil plaatsen.

Voertuigen

Zondag reed in Seattle een man met hoge snelheid in op een groep Black Lives Matter-demonstranten. Bij die actie raakte aanvankelijk niemand gewond. Nadat een van de demonstranten zijn arm in de auto stak om de bestuurder tegen te houden, werd hij door de man in zijn arm geschoten. De bestuurder liep daarop de menigte in met het pistool in zijn handen, zoals duidelijk te zien is op videobeelden van het gebeuren. De man gaf zichzelf later aan bij de politie.

Eerder die dag in Lakeside, in de staat Virginia, besloot een man met zijn vrachtwagen op demonstranten in te rijden. Daarbij raakte een fietser gewond. De bestuurder is geïdentificeerd als de 36-jarige Harry Rogers, een vooraanstaand lid van de Ku Klux Klan en een uitgesproken voorstander van de herinvoering van rassenwetten. Rogers is gearresteerd en wordt aangeklaagd wegens onder meer een poging tot het opzettelijk veroorzaken van ernstig letsel en geweldpleging. Rogers was een van de meer prominent aanwezige racisten tijdens de neonazi-bijeenkomst “Unite the Right” in Charlottesville in 2017.

De twee pogingen tot aanrijdingen van afgelopen zondag waren verre van de enige. Enkele dagen daarvoor gebeurde hetzelfde in het Californische Bakersfield en in Denver. In Gainesville in Florida trok een man een vuurwapen waarna hij met zijn auto op hoge snelheid door een groep demonstranten reed. In Minneapolis, waar George Floyd door politieagenten werd vermoord, reed een man zijn vrachtwagen in op een demonstratie op een brug, waarbij de demonstranten ternauwernood aan de kant konden.

BREAKING- Truck moves at full speed into a crowd of thousands of demonstrators #GeorgeFloyd #Minnesota @KSTP pic.twitter.com/pUscK8JgFB — Brett Hoffland (@BrettHoffland) May 31, 2020

Wapens

Behalve met voertuigen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van wapens om de antiracismedemonstraties te verstoren. Zo dreigde in het Texaanse McAllen afgelopen vrijdag een man de demonstranten te verwonden met zijn kettingzaag, waarbij hij ook de nodige racistische termen schreeuwde. In Upland (Californië) richtte een week geleden een man een machinegeweer op de demonstranten vanuit zijn auto, maar werd direct door de politie ingerekend. Datzelfde gebeurde een dag eerder in onder meer Chicago, maar de meldingen van mensen die met zware wapens de Black Lives Matter-demonstranten bedreigen zijn legio.

Wat de situatie nog eens extra diffuus en zorgwekkend maakt, is dat zich tussen de demonstranten inmiddels ook zwaarbewapende extremisten bevinden die het niet direct op de demonstranten hebben gemunt, maar op de politie en daarbij voor zoveel mogelijk chaos proberen te zorgen. Deze groepering staat bekend als de “Boogaloo-beweging”. Deze beweging, wat niet zozeer een organisatie is als een groot aantal racistische individuen die elkaar vinden via internetfora, is behalve extreemrechts ook fel anti-overheid. Hun ideologie bestaat eruit een burgeroorlog te starten die het einde inluidt van de federale overheid, waarna ze hun eigen wit-nationalistische staat willen oprichten. Een week geleden werden nog drie oud-militairen opgepakt en aangeklaagd wegens het plannen van terreuraanslagen op vitale onderdelen van de infrastructuur. Ook deze mannen schaarden zich achter de Boogaloo-beweging.

Op sociale media-kanalen en internetfora gelinkt aan de Boogaloo-beweging wordt veelvuldig vol lof gesproken over de Black Lives Matter-beweging (BLM) omdat die zich uitspreekt tegen gewelddadig politieoptreden. Bij diverse BLM-organisatoren komen veel verzoeken binnen van zogeheten “Boogaloo Boys” die zich bij de protesten willen aansluiten. Dat wordt steevast geweigerd, gezien het racisme en antisemitisme en de hang naar geweld van de aanhangers. Volgens een van de BLM-woordvoerders weerhoudt dat de Boogaloos er echter niet van toch op te komen dagen, in veel gevallen ook zwaarbewapend. Daarover zegt hij: ‘We houden ze in de gaten en proberen zo veel mogelijk afstand van ze te houden, ze zijn te riskant en onvoorspelbaar.’

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump blijft ondertussen olie op het vuur gooien door opdracht te geven de overwegend vreedzame demonstraties met harde hand neer te slaan. Eerder al stuurde hij de nationale garde naar de steden waar geprotesteerd werd en ook heeft hij inmiddels het Amerikaanse leger ingezet om de demonstraties neer te slaan. In zijn programma Last Week Tonight wees presentator John Oliver er zondagavond nog op dat Trump niet alleen het politiegeweld niet veroordeelt, maar zelfs aanmoedigt.

Na eerder al ongegrond te beweren dat de rellen en plunderingen die op sommige protestlocaties plaatsvinden het werk zijn van de antifascistische beweging Antifa, liet Trump een week geleden weten dat Antifa op de Amerikaanse terreurlijst geplaatst zou worden. Critici wezen er al op dat zelfs de Ku Klux Klan niet op die lijst staat. Inmiddels doet Trump zijn uiterste best om de alle antiracismedemonstranten in het Antifa-kamp te duwen en hen daarmee expliciet te bestempelen als terrorist. Tump gaat zelfs zo ver dat hij dinsdag een 75-jarige man die slachtoffer werd van politiegeweld, ervan beschuldigde crisis-actor in dienst van Antifa te zijn.

Deze man, Martin Gugino, liep eind vorige week in Buffalo op een groep ME’ers af, waarna hij van een van hen zo’n harde duw kreeg dat hij achterover viel met zijn hoofd op de straatstenen. Daar bleef hij roerloos liggen terwijl het bloed uit zijn achterhoofd gutste. Aanvankelijk zei de politie dat Gugino simpelweg gevallen was, maar trok die verklaring in nadat videobeelden opdoken waarop het werkelijke voorval haarfijn was vastgelegd. De twee agenten direct verantwoordelijk voor het verwonden van Gugino werden geschorst, waarna de complete eenheid – 57 agenten – uit solidariteit met hun twee collega’s opstapte. Dinsdag schreef Trump op Twitter over het 75-jarige slachtoffer:

De demonstrant uit Buffalo die door de politie is geduwd, kan een ANTIFA-provocateur zijn. De 75-jarige Martin Gugino werd weggeduwd nadat hij probeerde de politiecommunicatie te scannen en zo de apparatuur te verstoren. Ik heb alles gezien, hij viel harder dan hij werd geduwd. Hij richtte een scanner. Zou het opzet kunnen zijn?