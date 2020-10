Trump naar hospitaal, steeds meer Witte Huis-medewerkers besmet

De Amerikaanse president Donald Trump is met een helikopter naar een militair hospitaal overgebracht in verband met zijn besmetting met het coronavirus. Ondanks zijn besmette status werd hij vergezeld door verschillende medewerkers die hem volgden in de relatief kleine ruimte aan boord van het toestel.

Voordat hij vertrok verspreidde hij nog een videoboodschap:

Het Witte Huis stelt dat de ziekenhuisopname preventief is. In een verklaring wordt tegengesproken dat de president beademd wordt.

Jim Acosta, de chef politieke verslaggeving van CNN, meldt via Twitter dat de gezondheid van de president veel slechter is dan wordt voorgehouden. Dat zegt een anoniem opgevoerde adviseur: “Trump adviseur zegt dat er reden is voor bezorgdheid over de gezondheid van Trump. “Dit is ernstig,” zei de bron. De bron beschreef Trump als zeer vermoeid en dat hij enige moeite met ademen heeft. Woordvoerders van het Witte Huis houden vol dat Trump beter wordt.”

Trump adviser said there is reason for concern about Trump's health tonight. "This is serious," the source said. The source went on to describe Trump as very tired, very fatigued, and having some trouble breathing. WH officials continue to say Trump will be fine. — Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2020

Volgens het Witte Huis is de president inderdaad vermoeid maar verslechtert zijn toestand niet. Hij wordt behandeld met de virusremmer Remdesivir. Dat middel moet tegengaan dat het virus zich verder vermeerdert in het lichaam van de president.

Daarnaast wordt hij behandeld met een nieuw medicijn. Het betreft een cocktail van antilichamen waar tot nu toe veelbelovende resultaten mee zijn geboekt om het virus te bestrijden.

Op het Twitter-account van Trump zelf verscheen zaterdagochtend een bericht waarin gesteld wordt dat het goed met hem gaat.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Intussen is duidelijk geworden dat het virus in rap tempo om zich heen grijpt onder de medewerkers van Trump. Minstens zeven medewerkers zijn inmiddels al positief getest. Vorige week zaterdag hield Trump een grote bijeenkomst waarop hij zijn nieuwe kandidaat voor het Hooggerechtshof voorstelde. Daarbij werden coronaregels op grote schaal geschonden. Vermoed wordt dat het virus daar zijn slag heeft geslagen en van de bijeenkomst een zogeheten superspread event heeft gemaakt waarbij een groot aantal aanwezigen besmet wordt.

Een van die aanwezigen was Kellyanne Conway, die deze zomer vertrok als woordvoerder van Trump. Haar besmetting werd op TikTok onthuld door haar dochter Claudia die zich erover beklaagde dat ze de gezondheid van het gezin in gevaar bracht door het evenement bij te wonen. Conway bevestigde daarop dat ze inderdaad besmet is.

Het gezin neemt een bijzondere plaats in binnen het Amerikaanse debat omdat de echtgenoot van Conway de drijvende kracht is achter het Lincoln Project, een verzameling Republikeinen die fel campagne voert tegen Trump.

Er bestaan grote zorgen over verdere verspreiding van het virus onder medewerkers van het Witte Huis, vooral ook in functies waar de spotlights van de media niet op gericht zijn.

Think of all the professional White House staff Trump has endangered this week—the butlers, the housekeepers, the cleaners. All the quiet professional staff—and their families—he treated recklessly this week. — Garrett M. Graff (@vermontgmg) October 2, 2020

Ondertussen wordt er gespeculeerd of de besmetting Trump politiek voordeel gaat bezorgen, als hij van de ziekte geneest. De extreemrechtse Braziliaanse president Bolsonaro, die net als Trump het gevaar voor de volksgezondheid ernstig bagatelliseert, overleefde de ziekte en stijgt inmiddels weer in de peilingen. De Britse premier Boris Johnson, die er prat op ging dat hij handen bleef schudden, belandde op de intensive care en heeft naar verluidt nog steeds last van de ziekte. Ook zijn populariteit is de besmetting niet te boven gekomen.

It’s a myth that leaders with Covid get a political boost. Most of Boris Johnson’s Mar-Apr 19% bump came before his March 27 diagnosis. The extra 5 point boost he achieved while hospitalized disappeared by April 24. He’s down to 38% now. https://t.co/u6OQbKrYmI via @politico — Ryan Heath (@PoliticoRyan) October 3, 2020

