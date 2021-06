Tsjechische president ontpopt zich als naargeestige transgender-hater

De Tsjechische president Miloš Zeman heeft het in een interview met CNN opgenomen voor de Hongaarse premier Viktor Orban en de Hongaarse anti-LHBTI-wet. Hij noemde transgenders in het gesprek “intrinsiek walgelijk”. “Als je een geslachtsoperatie ondergaat, maak je je in feite schuldig aan zelfverminking”, meent Zeman.

Tijdens de EU-top vorige week bekritiseerden EU-leiders het Hongaarse wetsvoorstel hevig. Zo sprak de Belgische premier Alexander De Croo van een “achterlijke wet” en “schaamteloze discriminatie”. Mark Rutte pleitte voor een vertrek van Hongarije uit de EU als de wet van kracht wordt.

Aan Zeman zijn dergelijke veroordelingen duidelijk niet besteed. De kleingeestige president moet bijvoorbeeld ook niets hebben van Pride-optochten. Als hij jonger was geweest, had hij naar eigen zeggen graag een demonstratie voor heteroseksuelen georganiseerd.

De opmerkingen van Zeman vielen niet goed in Tsjechië. “Hiermee heeft Zeman alle grenzen van het debat over seksuele minderheden overschreden”, meent de centrumrechtse politicus Jiří Pospíšil. “Ik raad hem aan om zijn excuses te maken.”